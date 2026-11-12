В Житомирской области мужчина похитил из дома сейф с деньгами и драгоценностями на сумму свыше ₴6,4 млн

Жителю Звягельской общины сообщили о подозрении в краже сейфа с деньгами и ювелирными изделиями на общую сумму свыше 6,4 млн грн. Преступление произошло еще в 2021 году в доме жителя Городницкой общины, однако установить вероятного исполнителя удалось благодаря экспертной экспертизе вещественных доказательств.

Под процессуальным руководством прокуроров Звягельской окружной прокуратуры 33-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, сопряженная с проникновением в жилище и совершенная в особо крупных размерах.

По данным следствия, в 2021 году подозреваемый незаконно проник в частный дом в Городницкой общине и похитил металлический сейф. Внутри хранились денежные средства и ювелирные изделия владельца на сумму более 6,4 млн грн.

Во время побега мужчина оставил у окна, через которое проник в дом, полимерный пакет, в котором ранее находились деньги из сейфа.

Именно этот пакет стал одним из ключевых вещественных доказательств в уголовном производстве.

В ходе расследования правоохранители провели многочисленные экспертные исследования, в частности молекулярно-генетические экспертизы.

На ручке оставленного пакета обнаружили биологические следы, по которым удалось установить генетические признаки человека. Результаты исследований в совокупности с другими собранными доказательствами позволили установить личность вероятного исполнителя и его причастность к краже.

В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

По инкриминируемой статье Уголовного кодекса Украины мужчине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводят следователи Звягельского районного отдела полиции ГУНП в Житомирской области.

В то же время, в соответствии со статьёй 62 Конституции Украины, человек считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

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