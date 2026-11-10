В Черновцах объявили о предъявлении подозрений должностным лицам ТЦК, задержавшим многодетного мужчину с отсрочкой — Лубинец

В Черновцах мужчину, у которого трое детей, боевой опыт и действующая отсрочка от мобилизации, силой затащили в микроавтобус и перевозили по разным учреждениям. После вмешательства Офиса омбудсмена его освободили, а должностным лицам территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили о подозрениях.

По словам омбудсмена, к нему обратилась жена мужчины, который участвовал в боевых действиях и встал на защиту Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения.

Записи камер видеонаблюдения подтвердили, что за мужчиной следили после того, как он вышел из здания городского совета. Впоследствии неизвестный человек в балаклаве силой затащил его в микроавтобус.

Как отметил Дмитрий Лубинец, на видео нет признаков надлежащего оповещения мужчины или проверки его военно-учетных документов. Сам пострадавший также заявил о применении к нему физической силы и угрозах пистолетом.

Представительница омбудсмена в Черновицкой области Ирина Исопенко провела семь мониторинговых визитов в местные ТЦК и СП, а также в сборный пункт, чтобы выяснить, где находится мужчина.

В ходе проверки было установлено, что его отсрочку дважды в течение суток отменяли вручную, хотя система автоматически подтверждала его право на неё как отца троих детей.

Чиновники объясняли отмену отсрочки якобы имеющейся задолженностью мужчины по уплате алиментов.

Между тем его перевозили между учреждениями в Черновцах, учебным центром в Винницкой области и городом Кицмань на Буковине. По словам Лубинца, представители ТЦК предоставляли противоречивую информацию о том, кто именно задержал мужчину и куда его доставили.

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После вмешательства Офиса омбудсмена мужчину освободили, восстановили его право на свободу передвижения и возможность повторно оформить отсрочку от мобилизации.

Дмитрий Лубинец обратился в Офис генерального прокурора с сообщением о возможном уголовном правонарушении.

В настоящее время Государственное бюро расследований проверяет возможные противоправные действия должностных лиц ТЦК. По словам омбудсмена, следователи также изучают другие эпизоды, связанные с возможным получением взяток, избиением военнообязанных и применением слезоточивого газа.

Начальнику одного из отделов районного ТЦК и СП, а также другим военнослужащим были предъявлены подозрения. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.

«Между мобилизацией и нарушением закона не должно быть знака равенства», — подчеркнул Лубинец.

Омбудсман также призвал главнокомандующего Вооруженными силами Украины отреагировать на возможные нарушения прав военнообязанных.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Тем временем в Хмельницкой области начали досудебное расследование после инцидента с проникновением группы людей в частный дом. Видео происшествия ранее распространили в сети.

В Кривом Роге бывшему сотруднику районного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили о подозрении в вымогательстве 28 тысяч долларов США. За эти деньги он обещал не сообщать правоохранительным органам о самовольном оставлении военной части мужчиной, а также помочь ему избежать уголовной ответственности и уволиться со службы по состоянию здоровья.

В Кривом Роге бывшему сотруднику районного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили о подозрении в вымогательстве 28 тысяч долларов США. За эти деньги он обещал не сообщать правоохранительным органам о самовольном оставлении военной части мужчиной, а также помочь ему избежать уголовной ответственности и уволиться со службы по состоянию здоровья.

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