Российские войска более 20 раз обстреляли Днепр и область за вечер

С вечера российские войска более 20 раз наносили удары по Днепру и Днепропетровской области с помощью беспилотников и авиационных бомб. По предварительным данным, есть пострадавшая.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа по состоянию на утро понедельника.

В Днепре в результате вражеской атаки повреждены частные дома и инфраструктура, ещё три дома разрушены. В состоянии средней тяжести госпитализирована 84-летняя женщина.

В Никопольском районе под ударами российских войск оказались город Никополь, Покровская и Марганецкая общины. Повреждения получило предприятие.

В Зайцевской общине Синельниковского района в результате вражеской атаки возник пожар.

Источник: Александр Ганжа

Напомним, в результате российского ракетного удара по Киеву погиб один человек, ещё восемь пострадали.

В Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырёх линиях.

США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.

Киев увеличит количество автобусов из-за повреждений инфраструктуры метро.

Напомним, после атаки РФ на Киев повреждены наземная станция метро и пути, есть пострадавшие.

Читай нас в