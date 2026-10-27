В Крыму не действуют графики отключений света из-за дефицита электроэнергии

В оккупированном Крыму из-за нехватки электроэнергии больше не могут соблюдать графики отключений. Ограничения действуют на всем полуострове, а в Севастополе предупреждают, что даже почасовой режим подачи света может сорваться. Проблемы с электроснабжением продолжаются уже четвертые сутки после пожара на российской подстанции, которая является важной частью энергетического маршрута в Крым.

В оккупированном Крыму перестали действовать графики отключений света. Причина — недостаточный объем электроэнергии, поступающей по магистральным сетям с территории России. Из-за дефицита электроэнергии ограничения введены на всей территории полуострова. «Подача электроэнергии по магистральным сетям в Республику Крым осуществляется в недостаточном объеме, в связи с чем действуют ограничения на всей территории. Соблюдение графиков и равномерное распределение электроэнергии невозможны», — говорится в сообщении предприятия, которое цитирует «РИА Новости Крым».

То есть жители не могут рассчитывать на то, что свет будут выключать и включать в заранее определённое время. Из-за нехватки электроэнергии фактический график может меняться в зависимости от ситуации в сети.

В Севастополе предупреждают о новых перебоях

Проблемы с электроснабжением коснулись и Севастополя. Утром 27 октября местное предприятие «Севастопольэнерго» сообщило о вынужденных ограничениях подачи электричества. Так называемый «губернатор» города Михаил Развожаев заявил, что свет пытаются подавать по графику «два часа со светом, шесть — без него». Однако и этот режим может не сработать.

По его словам, причиной является аварийная ситуация за пределами региона. Из-за неё энергетики не могут гарантировать, что электроснабжение будет осуществляться по установленному графику. «Ситуация сложная, и ограничения, скорее всего, продлятся несколько дней», — отметил Развожаев. Таким образом, перебои могут затянуться. В то же время точных сроков восстановления стабильного электроснабжения местные оккупационные власти не назвали.

Проблемы начались после пожара на подстанции в России

Ограничения на электроснабжение продолжаются уже четвертые сутки. Еще в субботу, 24 октября, власти Краснодарского края России сообщили о пожаре на подстанции в Темрюкском районе. Спутники NASA FIRMS также зафиксировали тепловую аномалию на территории подстанции «Тамань» напряжением 500/220 кВ. Этот объект является одним из ключевых узлов энергомоста, через который электроэнергия передается из России в Крым.

После сообщений о пожаре на подстанции в Крыму и Севастополе начались длительные перебои с электроснабжением. В то же время сама по себе зафиксированная тепловая аномалия не позволяет установить все обстоятельства повреждения объекта. Проблемы со светом возникли не только на полуострове. Блэкаут также зафиксировали на оккупированной территории Запорожской области.

Таким образом, перебои охватили сразу несколько оккупированных Россией территорий. В Крыму и Севастополе ограничения продолжаются, а местные власти предупреждают, что в ближайшие дни ситуация может оставаться сложной. Об этом сообщили в компании «Крымэнерго».

На территории оккупированного Крыма ограничили потребление электроэнергии из-за повреждения магистральных электросетей. В Севастополе электроснабжение будет осуществляться по графику «2 через 6» — свет будут подавать на два часа, после чего его будут отключать на шесть.

Напомним, что в Крыму ограничили подачу воды и электричества после атаки — The Guardian.



Масштабный блэкаут охватил оккупированный Крым.

Ночью 24 октября в российском Ростове после взрывов возникли перебои с электроснабжением и вспыхнул пожар. Часть города осталась без света.

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