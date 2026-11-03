W Dnieprze liczba osób poszkodowanych w wyniku rosyjskiego ataku wzrosła do 15, a trzy osoby znajdują się w stanie krytycznym

W Dnieprze liczba rannych w wyniku rosyjskiego ataku, do którego doszło rano 3 listopada, wzrosła do 15. Trzech mężczyzn znajduje się w stanie krytycznym.

Jak poinformował szef administracji obwodowej, akcja poszukiwawczo-ratownicza trwa, jednak jej prowadzenie utrudnia zagrożenie ponownymi atakami rosyjskimi.

„Akcję poszukiwawczo-ratowniczą utrudnia ciągłe zagrożenie kolejnymi atakami. Niebezpieczeństwo dla Dniepru nadal istnieje. Proszę pozostać w bezpiecznych miejscach” – zaznaczył Ołeksandr Hanzha.

Mieszkańców Dniepru wzywa się, by nie ignorowali alarmów powietrznych i pozostawali w schronach do czasu ustąpienia zagrożenia.

Informację tę przekazał na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Ołeksandr Hanża.

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Charków przy użyciu rakiet balistycznych i kierowanych bomb lotniczych. Jedno z trafień odnotowano na terenie placówki medycznej w dzielnicy Nemyshlyanskyj. O godz. 06:15 liczba poszkodowanych wzrosła do 62 osób.

W Charkowie, w wyniku rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury krytycznej, od 3 listopada częściowo wstrzymano dostawy ciepła i ciepłej wody. Ponadto z powodu niestabilnego napięcia w sieciach energetycznych możliwe są opóźnienia w ruchu pociągów metra.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów.

Wcześniej okazało się, że Rosja wysłała strategiczne bombowce Tu-160.

Wcześniej Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje masowany atak na sektor energetyczny i logistyczny Ukrainy.

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