Ukraina przygotowuje nowe misje humanitarne mające na celu ratowanie osób, które pozostały na tymczasowo okupowanych terytoriach. Do tych działań planuje się zaangażować amerykańskich partnerów, w szczególności zespół pierwszej damy USA Melanii Trump – poinformował rzecznik praw człowieka Dmytro Lubinec.

Informację tę przekazał w programie „Teraz najważniejsze” w stacji Espreso pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Według niego, podczas przygotowań do misji humanitarnej w Oleszkach stronie ukraińskiej udało się, przy udziale Melanii Trump i jej specjalnego przedstawiciela Marka Beckmana, wypracować nowy mechanizm współpracy z Rosją. Mechanizm ten zakładał fizyczną obecność przedstawicieli trzech krajów na terytorium kontrolowanym przez Federację Rosyjską, aby uczynić proces udzielania pomocy bardziej przejrzystym.

Mechanizm ten umożliwił powrót na terytorium kontrolowane przez Ukrainę obywateli, którzy chcieli opuścić Oleszki. Jednocześnie, jak powiedział Lubinec, podobnej pomocy potrzebują mieszkańcy innych miejscowości obwodu chersońskiego oraz terytoriów okupowanych w innych obwodach.

Obecnie strona ukraińska analizuje wyniki pierwszej misji i określa, co należy udoskonalić, aby zapewnić skuteczniejszą ochronę obywateli. Lubinec zaznaczył, że kwestia ewentualnych kolejnych misji humanitarnych była już omawiana z partnerami amerykańskimi oraz stroną rosyjską.

„Melania Trump osobiście potwierdziła, że jest gotowa wspierać tego typu działania humanitarne i misje humanitarne oraz robić wszystko, co w jej mocy, aby fizycznie ratować obywateli Ukrainy” – podkreślił rzecznik praw obywatelskich.

Poinformował również, że po powrocie ukraińskiej delegacji z Waszyngtonu kontakty z zespołem pierwszej damy USA trwają praktycznie codziennie. Według Lubineca w najbliższym czasie ta współpraca może przynieść nowe pozytywne rezultaty.

Wcześniej Lubinec zapowiedział kolejną ewakuację z Oleszok i okolicznych wsi.

Przypomnijmy, że Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszok.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszok, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy pozostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Siły obronne Ukrainy zapewniły zawieszenie ognia w obwodzie chersońskim, aby przeprowadzić misję humanitarną w Oleszach. Jednak rosyjskie siły zbrojne wykorzystały tę przerwę do umocnienia własnych pozycji, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 2 listopada.

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