По делу о столкновениях в Петропавловской Борщаговке в Киевской области объявили подозрение ещё одному участнику событий. По версии следствия, 22-летний мужчина призывал людей опрокинуть служебный автобус Национальной гвардии, а сам помогал раскачивать его и бил ногами по кузову. Всего по этому делу подозрения уже предъявлены шестерым людям.

Мужчине инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований. По данным следствия, во время событий в Петропавловской Борщаговке мужчина находился возле служебного автобуса, в котором находились военнослужащие Национальной гвардии Украины. Он не только присоединился к конфликту, но и призывал других присутствующих опрокинуть транспортное средство.

В прокуратуре утверждают, что после этого мужчина вместе с другими участниками начал раскачивать автобус и бить ногами по его кузову. По версии следствия, таким образом они пытались повредить транспортное средство и сделать его непригодным к использованию. «Находясь непосредственно рядом со служебным автобусом, в котором находились военнослужащие Национальной гвардии Украины, подозреваемый активно призывал присутствующих опрокинуть это транспортное средство, тем самым побуждая их к совершению противоправных действий», — рассказала Юлия Колтак.

Она также уточнила, что мужчина лично присоединился к этим действиям: вместе с другими раскачивал автобус и наносил удары ногами по кузову. По информации источника «Украинской правды» в правоохранительных органах, речь идет о 22-летнем Денисе Дубасе, который официально не трудоустроен. Ему было предъявлено подозрение 7 ноября.

Меру пресечения мужчине суд должен избрать 9 ноября. Прокуратура планирует ходатайствовать о содержании под стражей без возможности внесения залога. На данный момент по делу о столкновениях в Петропавловской Борщаговке подозрения объявлены уже шестерым людям. Как сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры, в отношении пяти фигурантов суды уже избрали меры пресечения. О новом подозрении сообщила пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры Юлия Колтак в комментарии «Украинской правде».

Валерии Ладице, подозреваемой в причастности к событиям в Петропавловской Борщаговке, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 59 дней с возможностью внесения залога в размере 66 тысяч гривен. Об этом сообщает корреспондент Суспильного.

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