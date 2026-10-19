На фронте за сутки, по состоянию на 19 октября, произошло 204 боевых столкновения — Генштаб

За прошедшие сутки российская армия потеряла 2100 военнослужащих, а украинские защитники уничтожили 1636 беспилотников и 24 артиллерийские системы противника. Всего на фронте зафиксировано 204 боевых столкновения, наибольшее количество атак произошло на Покровском и Константиновском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 08:00 19 октября 2026 года.

По данным военных, за прошедшие сутки российские оккупанты потеряли четыре боевые бронированные машины, три средства противовоздушной обороны, шесть наземных роботизированных комплексов, 332 единицы автомобильной и три единицы специальной техники.

Также противник нанёс один ракетный и 82 авиационных удара, сбросив 273 управляемые авиабомбы. Российские войска применили 9154 дрона-камикадзе и осуществили 3050 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 19 — из реактивных систем залпового огня.

Украинская авиация нанесла удар по району сосредоточения живой силы противника.

Где российская армия атаковала чаще всего

Наиболее интенсивные боевые действия продолжались на нескольких участках фронта.

Покровское направление — украинские военные отразили 30 атак. Российские подразделения пытались продвинуться вблизи Матяшево, Молодецкого и в направлении ряда населенных пунктов, в частности Торецкого, Вольного, Нового Донбасса, Доброполья и Сергиевки.

Константиновское направление — зафиксировано 21 атаку. Противник наступал вблизи Константиновки и в направлении Роскошного, Николайполя и Новогригоровки.

Купянское направление — российские войска 11 раз пытались укрепить свои позиции, нанося удары в направлении Купянска и Радьковки.

Гуляйпольское направление — оккупанты совершили девять атак в направлении Рождеванки, Терноватого, Воздвижевки, Горкого, Новоселовки и Чаривного.

Лиманское направление — украинские защитники отразили шесть атак вблизи Заречного и в направлении Лимана.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили две атаки противника в направлении Графского. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские войска провели три штурма.

На Славянском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Кривой Луки. На Александровском и Ореховском направлениях зафиксировано по одной атаке, соответственно в направлении Тернового и в районе Плавней.

На Краматорском и Приднепровском направлениях российские войска наступательных действий не проводили.

По информации Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Обстрелы Сумской области

Российские войска продолжали обстреливать приграничные населенные пункты Сумской области. Под обстрелом оказались, в частности, Безсаловка, Кореньок, Товстодубовое, Суходол, Марьино, Новая Сечь, Нескучное, Андреевка, Садки, Киндратовка, Алексеевка и Могрица.

Противник нанес авиационные удары по Пустогороду, Кореньку, Вакаловщине, Писаровке и Могрице.

В Генеральном штабе отмечают, что Силы обороны продолжают сдерживать российские наступательные действия на различных участках фронта.

Добавим, что российские войска более 20 раз атаковали Днепр и область за вечер.

Напомним, в результате российского ракетного удара по Киеву погиб один человек, ещё восемь получили ранения.

В Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырёх линиях.

США вновь не предупредили Украину о российском ракетном ударе по Киеву.

Киев увеличит количество автобусов из-за повреждений инфраструктуры метро.

Напомним, после атаки РФ на Киев повреждены наземная станция метро и рельсы, есть пострадавшие.

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