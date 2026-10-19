На фронте за сутки, по состоянию на 19 октября, произошло 204 боевых столкновения — Генштаб
За прошедшие сутки российская армия потеряла 2100 военнослужащих, а украинские защитники уничтожили 1636 беспилотников и 24 артиллерийские системы противника. Всего на фронте зафиксировано 204 боевых столкновения, наибольшее количество атак произошло на Покровском и Константиновском направлениях.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 08:00 19 октября 2026 года.
По данным военных, за прошедшие сутки российские оккупанты потеряли четыре боевые бронированные машины, три средства противовоздушной обороны, шесть наземных роботизированных комплексов, 332 единицы автомобильной и три единицы специальной техники.
Также противник нанёс один ракетный и 82 авиационных удара, сбросив 273 управляемые авиабомбы. Российские войска применили 9154 дрона-камикадзе и осуществили 3050 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 19 — из реактивных систем залпового огня.
Украинская авиация нанесла удар по району сосредоточения живой силы противника.
Где российская армия атаковала чаще всего
Наиболее интенсивные боевые действия продолжались на нескольких участках фронта.
- Покровское направление — украинские военные отразили 30 атак. Российские подразделения пытались продвинуться вблизи Матяшево, Молодецкого и в направлении ряда населенных пунктов, в частности Торецкого, Вольного, Нового Донбасса, Доброполья и Сергиевки.
- Константиновское направление — зафиксировано 21 атаку. Противник наступал вблизи Константиновки и в направлении Роскошного, Николайполя и Новогригоровки.
- Купянское направление — российские войска 11 раз пытались укрепить свои позиции, нанося удары в направлении Купянска и Радьковки.
- Гуляйпольское направление — оккупанты совершили девять атак в направлении Рождеванки, Терноватого, Воздвижевки, Горкого, Новоселовки и Чаривного.
- Лиманское направление — украинские защитники отразили шесть атак вблизи Заречного и в направлении Лимана.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили две атаки противника в направлении Графского. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские войска провели три штурма.
На Славянском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Кривой Луки. На Александровском и Ореховском направлениях зафиксировано по одной атаке, соответственно в направлении Тернового и в районе Плавней.
На Краматорском и Приднепровском направлениях российские войска наступательных действий не проводили.
По информации Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.
Обстрелы Сумской области
Российские войска продолжали обстреливать приграничные населенные пункты Сумской области. Под обстрелом оказались, в частности, Безсаловка, Кореньок, Товстодубовое, Суходол, Марьино, Новая Сечь, Нескучное, Андреевка, Садки, Киндратовка, Алексеевка и Могрица.
Противник нанес авиационные удары по Пустогороду, Кореньку, Вакаловщине, Писаровке и Могрице.
В Генеральном штабе отмечают, что Силы обороны продолжают сдерживать российские наступательные действия на различных участках фронта.
Добавим, что российские войска более 20 раз атаковали Днепр и область за вечер.
Напомним, в результате российского ракетного удара по Киеву погиб один человек, ещё восемь получили ранения.
В Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырёх линиях.
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Напомним, после атаки РФ на Киев повреждены наземная станция метро и рельсы, есть пострадавшие.