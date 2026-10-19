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На фронте за сутки, по состоянию на 19 октября, произошло 204 боевых столкновения — Генштаб

UA NEWS 19 Октября 2026 09:39
На фронте за сутки, по состоянию на 19 октября, произошло 204 боевых столкновения — Генштаб

За прошедшие сутки российская армия потеряла 2100 военнослужащих, а украинские защитники уничтожили 1636 беспилотников и 24 артиллерийские системы противника. Всего на фронте зафиксировано 204 боевых столкновения, наибольшее количество атак произошло на Покровском и Константиновском направлениях.

 

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 08:00 19 октября 2026 года.

По данным военных, за прошедшие сутки российские оккупанты потеряли четыре боевые бронированные машины, три средства противовоздушной обороны, шесть наземных роботизированных комплексов, 332 единицы автомобильной и три единицы специальной техники.

Также противник нанёс один ракетный и 82 авиационных удара, сбросив 273 управляемые авиабомбы. Российские войска применили 9154 дрона-камикадзе и осуществили 3050 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 19 — из реактивных систем залпового огня.

Украинская авиация нанесла удар по району сосредоточения живой силы противника.

Где российская армия атаковала чаще всего

 

Наиболее интенсивные боевые действия продолжались на нескольких участках фронта.

  • Покровское направление — украинские военные отразили 30 атак. Российские подразделения пытались продвинуться вблизи Матяшево, Молодецкого и в направлении ряда населенных пунктов, в частности Торецкого, Вольного, Нового Донбасса, Доброполья и Сергиевки.
  • Константиновское направление — зафиксировано 21 атаку. Противник наступал вблизи Константиновки и в направлении Роскошного, Николайполя и Новогригоровки.
  • Купянское направление — российские войска 11 раз пытались укрепить свои позиции, нанося удары в направлении Купянска и Радьковки.
  • Гуляйпольское направление — оккупанты совершили девять атак в направлении Рождеванки, Терноватого, Воздвижевки, Горкого, Новоселовки и Чаривного.
  • Лиманское направление — украинские защитники отразили шесть атак вблизи Заречного и в направлении Лимана.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили две атаки противника в направлении Графского. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские войска провели три штурма.

На Славянском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Кривой Луки. На Александровском и Ореховском направлениях зафиксировано по одной атаке, соответственно в направлении Тернового и в районе Плавней.

На Краматорском и Приднепровском направлениях российские войска наступательных действий не проводили.

По информации Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Обстрелы Сумской области

 

Российские войска продолжали обстреливать приграничные населенные пункты Сумской области. Под обстрелом оказались, в частности, Безсаловка, Кореньок, Товстодубовое, Суходол, Марьино, Новая Сечь, Нескучное, Андреевка, Садки, Киндратовка, Алексеевка и Могрица.

Противник нанес авиационные удары по Пустогороду, Кореньку, Вакаловщине, Писаровке и Могрице.

В Генеральном штабе отмечают, что Силы обороны продолжают сдерживать российские наступательные действия на различных участках фронта.

Добавим, что российские войска более 20 раз атаковали Днепр и область за вечер.

Напомним, в результате российского ракетного удара по Киеву погиб один человек, ещё восемь получили ранения.

В Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырёх линиях.

США вновь не предупредили Украину о российском ракетном ударе по Киеву.

Киев увеличит количество автобусов из-за повреждений инфраструктуры метро.

Напомним, после атаки РФ на Киев повреждены наземная станция метро и рельсы, есть пострадавшие.

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