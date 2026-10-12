В Киеве возросло число пострадавших в результате атаки РФ
В Киеве в результате российской атаки беспилотников 12 октября пострадали три человека. В Дарницком районе обломки дрона упали на частный дом, а в Соломенском — на открытую территорию рядом с частными домами.
«Число пострадавших в столице увеличилось до трёх человек», — отметил мэр.
По словам Кличко, в Дарницком районе обломки беспилотника упали на частный дом, а в Соломенском районе — на открытую территорию возле частных домов. На оба места выехали экстренные службы.
Сначала мэр сообщил об одном пострадавшем, которому медики оказали помощь на месте. Впоследствии стало известно ещё об одной пострадавшей — пожилой женщине, которой также была оказана помощь без госпитализации.
Позже число пострадавших в результате российской атаки возросло до трёх человек.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В Соломенском районе Киева обломки российского беспилотника упали на открытой территории вблизи частных домов. На место происшествия направляются экстренные службы. Информации о пострадавших или повреждениях пока нет.
Кроме того, российские войска нанесли удар по Днепру. В результате атаки погиб один человек, а взрывная волна повредила окна многоэтажного дома.
Кроме того, российские войска нанесли удар по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесской области. В результате атаки повреждены фасад здания, остекление и оборудование. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
За сутки российские войска нанесли 817 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеской атаки в Запорожье ранен один человек. Также поступило 47 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
В ночь на 12 октября российские войска несколькими волнами атаковали Украину реактивными беспилотниками. В Ивано-Франковске в результате удара погибли трое военнослужащих, повреждены объект инфраструктуры, многоквартирный дом и коммерческие помещения.
Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждены около 15 частных домов и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.
В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Ее состояние стабильное. Также повреждены складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных дома и один частный дом.
Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.
Ранее РФ нанесла удар КАБами по Харькову, есть погибшая и пострадавшие.
В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.
Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.
Напомним, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому, который произошел 10 октября. В результате атаки погибли 20 человек, среди них четверо детей, еще 17 человек пострадали.