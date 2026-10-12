Россия нанесла удары по жилым домам и энергетическим объектам в ряде областей
Ночью и утром 12 октября российские войска нанесли удары по жилым домам, энергетическим объектам, логистической и железнодорожной инфраструктуре, автозаправочным станциям и фермерским хозяйствам в ряде регионов Украины. В Харькове в результате попадания российского дрона в девятиэтажный дом пострадали 22 человека, среди них двое детей.
«Ночью и утром российские войска вновь атаковали жилые дома. В Изюме повреждено семь частных домов, один человек пострадал. Под ударами оказалась жилая застройка Краматорска и Славянска», — написал Корецкий.
По его словам, по состоянию на 13:00 в Харькове было известно о 22 пострадавших в результате попадания беспилотника в девятиэтажное здание. Среди них — двое детей.
Помимо жилой застройки, российские войска ночью атаковали нефтегазовые и другие энергетические объекты в нескольких регионах.
«Также российские войска ночью атаковали нефтегазовые и другие энергетические объекты в нескольких регионах. Россияне также наносили удары по складским помещениям, логистическим компаниям, торговым центрам, железнодорожной инфраструктуре, АЗС и фермерским хозяйствам», — добавил Корецкий.
Премьер-министр поблагодарил спасателей, полицейских, медиков и все службы, которые работают в местах российских ударов, ликвидируют последствия атак и оказывают помощь пострадавшим.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в Telegram.
В Киеве в результате российской атаки беспилотников 12 октября пострадали три человека. В Дарницком районе обломки дрона упали на частный дом, а в Соломенском — на открытую территорию вблизи частных домов.
В Соломенском районе Киева обломки российского беспилотника упали на открытую территорию вблизи частных домов. На место происшествия направляются экстренные службы. Информации о пострадавших или повреждениях пока нет.
Кроме того, российские войска нанесли удар по Днепру. В результате атаки погиб один человек, а взрывная волна повредила окна многоэтажного дома.
Кроме того, российские войска нанесли удар по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесской области. В результате атаки повреждены фасад здания, остекление и оборудование. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
За сутки российские войска нанесли 817 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеской атаки в Запорожье ранен один человек. Также поступило 47 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
В ночь на 12 октября российские войска несколькими волнами атаковали Украину реактивными беспилотниками. В Ивано-Франковске в результате удара погибли трое военнослужащих, повреждены объект инфраструктуры, многоквартирный дом и коммерческие помещения.
Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждены около 15 частных домов и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.
В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Её состояние стабильное. Также повреждено складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных и один частный дом.
Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.
Ранее РФ нанесла удар КАБами по Харькову, есть погибшая и пострадавшие.
В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.
Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.
Напомним, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому, который произошел 10 октября. В результате атаки погибли 20 человек, среди них четверо детей, еще 17 человек пострадали.