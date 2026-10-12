РФ атакувала житлові будинки та енергетичні об’єкти в низці областей

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Уночі та вранці 12 жовтня російські війська атакували житлові будинки, енергетичні об’єкти, логістичну та залізничну інфраструктуру, автозаправні станції й фермерські господарства в низці регіонів України. У Харкові внаслідок влучання російського дрона в дев’ятиповерховий будинок постраждали 22 людини, серед них двоє дітей.

«Вночі та вранці російські війська знову атакували житлові будинки. В Ізюмі пошкоджено сім приватних будинків, одна людина постраждала. Під ударами була житлова забудова Краматорська і Словʼянська», — написав Корецький.

За його словами, станом на 13:00 у Харкові було відомо про 22 постраждалих унаслідок влучання безпілотника в дев’ятиповерхівку. Серед них — двоє дітей.

Окрім житлової забудови, російські війська вночі атакували нафтогазові та інші енергетичні об’єкти в кількох регіонах.

«Також російські війська вночі атакували нафтогазові та інші енергетичні обʼєкти в кількох регіонах. Росіяни також били по складських приміщеннях, логістичних компаніях, торгових центрах, залізничній інфраструктурі, АЗС та фермерських господарствах», — додав Корецький.

Прем’єр-міністр подякував рятувальникам, поліцейським, медикам та всім службам, які працюють на місцях російських ударів, ліквідовують наслідки атак і надають допомогу постраждалим.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у Телеграмі.

У Києві внаслідок російської атаки безпілотників 12 жовтня постраждали троє людей. У Дарницькому районі уламки дрона впали на приватний будинок, а в Солом’янському — на відкриту територію поблизу приватних осель.

У Солом’янському районі Києва уламки російського безпілотника впали на відкритій території поблизу приватних будинків. На місце події прямують екстрені служби. Інформації про постраждалих або пошкодження наразі немає.

Крім того, російські війська завдали удару по Дніпру. Унаслідок атаки загинула одна людина, а вибухова хвиля пошкодила вікна багатоповерхового будинку.

Крім того, російські війська завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одеської області. Унаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Упродовж доби російські війська завдали 817 ударів по 57 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожої атаки в Запоріжжі поранено людину. Також надійшло 47 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

У ніч проти 12 жовтня російські війська кількома хвилями атакували Україну реактивними безпілотниками. В Івано-Франківську внаслідок удару загинули троє військовослужбовців, пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирний будинок і комерційні приміщення.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль»постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинулитроє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, який стався 10 жовтня. Унаслідок атаки загинули 20 людей, серед них четверо дітей, ще 17 осіб постраждали.

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