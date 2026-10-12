Россия нанесла удар по Харьковской области, погиб ребенок

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары ракетами, управляемыми авиабомбами и беспилотниками различных типов по Харькову и 22 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 45 человек получили ранения или пострадали, среди них четверо детей.

«В результате обстрелов погибли 5 человек, в том числе ребенок; пострадали 45 человек, среди них — 4 ребенка», — написал Олег Синегубов.

В Харькове в результате российского удара погибла 36-летняя женщина. Еще 11 человек пострадали, среди них — 7-летний мальчик.

В Песочине погибли трое человек: 51-летняя и 19-летняя женщины, а также 16-летний юноша. Кроме того, пострадали 28 человек. Среди них — девочки в возрасте 8, 10 и 13 лет и двухлетний мальчик.

В других населенных пунктах области зафиксированы случаи гибели и травмирования гражданских лиц, а также случаи острой реакции на стресс.

Вблизи Макарихи в Золочевской общине погиб 69-летний мужчина. Еще один мужчина, 56 лет, перенес острую стрессовую реакцию.

В Яковлевке Лозовской общины острую реакцию на стресс зафиксировали у 43-летней женщины.

В Гороховатке Боровской общины ранение получил 57-летний мужчина.

В Вильховке пострадали 61-летняя женщина и 38-летний мужчина.

В Изюме острую реакцию на стресс зафиксировали у 67-летней женщины.

По информации Олега Синегубова, российские удары охватили Харьков и еще 22 населенных пункта области. Всего погибли пять человек, а число пострадавших достигло 45 человек, среди которых четверо детей.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Кроме того, российские войска нанесли удар по Днепру. В результате атаки погиб один человек, а взрывная волна повредила окна многоэтажного дома.

Кроме того, российские войска нанесли удар по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесской области. В результате атаки повреждены фасад здания, остекление и оборудование. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

За сутки российские войска нанесли 817 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеской атаки в Запорожье ранен один человек. Также поступило 47 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В ночь на 12 октября российские войска несколькими волнами атаковали Украину реактивными беспилотниками. В Ивано-Франковске в результате удара погибли трое военнослужащих, повреждены объект инфраструктуры, многоквартирный дом и коммерческие помещения.

Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждены около 15 частных домов и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.

В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Её состояние стабильное. Также повреждено складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных и один частный дом.

Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.

Ранее РФ нанесла удар КАБами по Харькову, есть погибшая и пострадавшие.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

Напомним, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому, который произошел 10 октября. В результате атаки погибли 20 человек, среди них четверо детей, еще 17 человек пострадали.

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