ПВО Украины за ночь сбила 89 российских дронов; зафиксированы попадания
Силы противовоздушной обороны Украины сбили 89 беспилотников, с помощью которых российские войска атаковали страну с вечера 11 октября. При этом зафиксированы попадания в 15 точках, а также падение обломков сбитых целей в четырёх местах.
По данным Воздушных сил, с 18:00 воскресенья, 11 октября, российские войска применили управляемую авиационную ракету Х-59 и 121 ударный беспилотник различных типов.
Ракета Х-59 была запущена из воздушного пространства над акваторией Черного моря.
Среди беспилотников были:
- ударные дроны типа Shahed, в том числе 76 реактивных;
- «Гербера»;
- «Бандероль» / «Дань-Т»;
- дроны-имитаторы типа «Пародия».
Запуски осуществлялись из направлений Орла, Курска и Приморско-Ахтарска в России, а также из временно оккупированного Донецка и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.
Воздушное нападение отражали подразделения украинской авиации, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным по состоянию на 09:00 понедельника, 12 октября, противовоздушная оборона сбила или подавила 89 российских беспилотников.
В то же время зафиксированы попадания в 15 точках, а падение сбитых воздушных целей и их обломков — в четырёх точках.
Данные о последствиях ночной атаки уточняются.
Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары ракетами, управляемыми авиабомбами и беспилотниками различных типов по Харькову и 22 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 45 человек получили ранения или пострадали, среди них четверо детей.
Кроме того, российские войска нанесли удар по Днепру. В результате атаки погиб один человек, а взрывная волна повредила окна многоэтажного дома.
Кроме того, российские войска нанесли удар по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесской области. В результате атаки повреждены фасад здания, остекление и оборудование. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
За сутки российские войска нанесли 817 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеской атаки в Запорожье ранен один человек. Также поступило 47 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
В ночь на 12 октября российские войска несколькими волнами атаковали Украину реактивными беспилотниками. В Ивано-Франковске в результате удара погибли трое военнослужащих, повреждены объект инфраструктуры, многоквартирный дом и коммерческие помещения.
Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждены около 15 частных домов и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.
В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Её состояние стабильное. Также повреждено складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных и один частный дом.
Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.
Ранее РФ нанесла удар КАБами по Харькову, есть погибшая и пострадавшие.
В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.
Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.
Напомним, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому, который произошел 10 октября. В результате атаки погибли 20 человек, среди них четверо детей, еще 17 человек пострадали.