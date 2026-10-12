ПВО Украины за ночь сбила 89 российских дронов; зафиксированы попадания

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 89 беспилотников, с помощью которых российские войска атаковали страну с вечера 11 октября. При этом зафиксированы попадания в 15 точках, а также падение обломков сбитых целей в четырёх местах.

По данным Воздушных сил, с 18:00 воскресенья, 11 октября, российские войска применили управляемую авиационную ракету Х-59 и 121 ударный беспилотник различных типов.

Ракета Х-59 была запущена из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Среди беспилотников были:

ударные дроны типа Shahed, в том числе 76 реактивных ;

«Гербера»;

«Бандероль» / «Дань-Т»;

дроны-имитаторы типа «Пародия».

Запуски осуществлялись из направлений Орла, Курска и Приморско-Ахтарска в России, а также из временно оккупированного Донецка и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали подразделения украинской авиации, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:00 понедельника, 12 октября, противовоздушная оборона сбила или подавила 89 российских беспилотников.

В то же время зафиксированы попадания в 15 точках, а падение сбитых воздушных целей и их обломков — в четырёх точках.

Данные о последствиях ночной атаки уточняются.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары ракетами, управляемыми авиабомбами и беспилотниками различных типов по Харькову и 22 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 45 человек получили ранения или пострадали, среди них четверо детей.

Кроме того, российские войска нанесли удар по Днепру. В результате атаки погиб один человек, а взрывная волна повредила окна многоэтажного дома.

Кроме того, российские войска нанесли удар по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесской области. В результате атаки повреждены фасад здания, остекление и оборудование. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

За сутки российские войска нанесли 817 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеской атаки в Запорожье ранен один человек. Также поступило 47 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В ночь на 12 октября российские войска несколькими волнами атаковали Украину реактивными беспилотниками. В Ивано-Франковске в результате удара погибли трое военнослужащих, повреждены объект инфраструктуры, многоквартирный дом и коммерческие помещения.

Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждены около 15 частных домов и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.

В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Её состояние стабильное. Также повреждено складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных и один частный дом.

Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.

Ранее РФ нанесла удар КАБами по Харькову, есть погибшая и пострадавшие.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

Напомним, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому, который произошел 10 октября. В результате атаки погибли 20 человек, среди них четверо детей, еще 17 человек пострадали.

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