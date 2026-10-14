Росія атакувала залізничну інфраструктуру на Вінниччині

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Уночі російські окупанти завдали удару по об’єкту залізничної інфраструктури в Жмеринському районі Вінницької області. Унаслідок атаки об’єкт зазнав значних руйнувань, виникла масштабна пожежа.

За її словами, ліквідацію наслідків російського удару ускладнювали повторні загрози атак безпілотниками та балістичними ракетами.

«Через небезпеку рятувальникам доводилося призупиняти ліквідацію наслідків та повертатися до роботи після відбою. Наразі всі осередки пожежі ліквідовані. Загиблих і травмованих немає», — зазначила Наталя Заболотна.

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Усі осередки пожежі на місці удару ліквідовано. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Про це повідомила керівниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

Російські війська атакували Запоріжжя, влучивши в житлову забудову приватного сектору.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Упродовж доби російські війська завдали 1030 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Уранці 14 жовтня російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбами. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них — 11-річний хлопчик.

У Херсонській області протягом доби внаслідок російської агресії двоє людей дістали поранення. Під ворожими авіаційними ударами, атаками безпілотників та артилерійськими обстрілами перебували десятки населених пунктів, зокрема Херсон.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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