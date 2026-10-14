В Деснянском районе Киева открыли штаб по оказанию помощи пострадавшим от нападения РФ

В Деснянском районе Киева развернули оперативный штаб для оказания помощи жителям, чьи дома или имущество пострадали в результате комбинированной российской атаки 14 октября. Вражеский обстрел столицы продолжался с вечера 13 октября до утра следующего дня.

Оперативный штаб организовали на базе дошкольного учебного заведения № 176 по адресу: проспект Лесной, 31-А.

На месте работают ответственные лица и специалисты, готовые принимать киевлян, чье жилье или имущество пострадали в результате российского удара. Жителям оказывают необходимую помощь и обеспечивают условия для временного пребывания.

В штабе жители Деснянского района могут получить:

первичную и гуманитарную помощь ;

консультации относительно дальнейших действий после повреждения имущества;

квалифицированную психологическую поддержку;

горячий чай, кофе, питьевую воду и питание;

временное убежище, где можно отдохнуть и поспать в безопасных условиях.

Для получения оперативной информации жители могут обращаться к социальным менеджерам по телефонам:

098 648 08 89 ;

097 109 90 41.

В КГГА напоминают, что владельцы жилья, поврежденного в результате российских обстрелов, имеют право на денежную и материальную помощь от столичных властей.

Ознакомиться с доступными городскими программами поддержки и подать соответствующие заявки можно онлайн через городской Портал услуг.

Жителям, чье имущество пострадало от российской атаки, рекомендуют обратиться в штаб для получения консультаций относительно доступной помощи и дальнейшего оформления необходимых документов.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

В результате российского нападения в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

За сутки российские войска нанесли 1030 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще трое получили ранения.

Утром 14 октября российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и авиабомбами. В результате обстрелов погибли два человека, ещё шестеро получили ранения, среди них — 11-летний мальчик.

В Херсонской области за сутки в результате российской агрессии два человека получили ранения. Под вражескими авиаударами, атаками беспилотников и артиллерийскими обстрелами оказались десятки населенных пунктов, в том числе Херсон.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако сотрудники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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